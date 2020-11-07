Ermenistan ordusu Berde’nin Eyrice köyüne roketli saldırı düzenledi. Resmi olmayan ilk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Ermenistan ordusundan Berde'nin Eyrice köyüne roketli saldırı
07.11.2020 - 16:03 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan ordusu Berde’nin Eyrice köyüne roketli saldırı düzenledi. Resmi olmayan ilk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Ermenistan,
744889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/744889.aspx
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