Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

California Senatörü 55 yaşındaki Kamala Harris, ABD tarihinde ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçecek.

Seçimle birlikte ABD'nin en güçlü kadını olan Harris, Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Howard Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve ekonomi eğitimi aldı. 2003 yılında San Francisco bölge savcısı olarak atandı. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın oldu.

Dört yıl California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. 2016 yılında Demokrat Parti'den California Senatörü olarak seçildi.

2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olmak istedi. Fakat aradığını bulamadı. Bunun üzerine Biden'a destek vermek üzere yarıştan çekildi.

Türkiye hakkında görüşleri tam olarak bilinmiyor.

Ancak sözde Ermeni soykırımına destek çıkarak diasporaya yeşil ışık yaktı. ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıya imza attı.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çıkma isteğini eleştirdi. ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin yıllık toplantısına katılmadı. Ancak bu İsrail'i desteklemediği anlamına gelmiyor. Zira Harris birden fazla kez İsrail'e gitti.

Kocası Musevi. "İsrail, kendisini bu korkunç saldırılara karşı savunma hakkına sahiptir" diyerek Filistinlilere karşı İsrail'i savundu.

İran nükleer anlaşmasını destekledi. Trump'ın anlaşmayı bozmasını eleştirdi.

Trump'ın Suriye'den çekilmesi açıklamasına "YPG'yi sattı" diyerek karşı çıktı.