Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter profiline Trump ile çekilmiş fotoğrafını koyan İsrail Başbakanı Netanyahu, büyük üzüntü içinde.

Yahudiler Trump'tan sonra Netanyahu'nun gitmesi için sokaklara döküldü.

Eski İsrail Ulaştırma Bakanı ve Yamina (Sağ) Partisi milletvekili Betzalel Smotrich, Biden'in ABD'deki başkanlık seçimini kazanması halinde, göreve gelmeden önce işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin İsrail'e "ilhak" edilmesi planının uygulanması çağrısı yapmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas, ABD’deki başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın kazanmasını Filistin için "bir kazanım" olarak değerlendirdi. Şaas "Trump’ın döneminden daha kötü bir dönem olmadı" dedi.