Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da korona virüs salgını hızla etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı. Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 27 bin 875 yeni vakanı tespit edilmesi, toplam vaka sayısı 521 bin 640’a ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 349 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 636'ya yükseldiğini aktardı.

Bakanlık, Polonya’da 4 Mart tarihinden Ekim ayına kadar 100 bin vakanın tespit edildiğini, 400 binden fazla vakanın ise 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında tespit edildiğini ifade etti. Aktif vaka sayısının iyileşen hasta sayısını geçtiğini belirten Sağlık Bakanlığı, şu anda 313 bin 494 aktif vakaya karşılık 200 bin 510 iyileşen hasta sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Polonya’da yeni tedbirler

Polonya'da artan korona virüs vakalarının ardından yeni tedbirler devreye sokuldu. 29 Kasım'a kadar geçerli olması planlanan yeni kısıtlamalar kapsamında ülke genelinde tüm sinema, tiyatro, müze, sanat galerileri, kütüphaneler, kültür merkezleri, alışveriş merkezleri kapatıldı, anaokulları hariç tüm eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçildi.

Polonya’da geçtiğimiz günlerde alınan tedbirler kapsamında ise kafeterya, bar, restoran, disko, gece kulüpleri, aquapark, havuz ve fitness kulüpleri kapatılmış, 16 yaşından küçük çocuklara ise yanlarında bir yetişkin olmaksızın 08.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmiş, devlet memurlarının ise 2 hafta boyunca evden çalışmaları kararlaştırılmıştı.

Yüksek vaka sayıları nedeniyle Almanya ve İngiltere Polonya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmiş. Norveç, Slovakya, Yunanistan ise Polonyalı yolcuların ancak negatif korona virüs test sonucunu göstermeleri koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerine karar vermişti.