Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, Pensilvanya’da Joe Biden’ın kazandığının açıklanmasının ardından Biden’ı arayıp müjdeyi verdi. Harris, telefonla görüştüğü Biden’a “ başardık. ABD’nin bir sonraki başkanı sen olacaksın” dedi.