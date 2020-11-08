ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, Pensilvanya’da Joe Biden’ın kazandığının açıklanmasının ardından Biden’ı arayıp müjdeyi verdi. Harris, telefonla görüştüğü Biden’a “ başardık. ABD’nin bir sonraki başkanı sen olacaksın” dedi.
Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: Başardık
08.11.2020 - 01:25 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 01:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Pensilvanya'daki sonuçların açıklamasının ardından telefonda görüştü. Harris, Biden'a müjdeyi "Başardık" diye verdi.
Etiketler : kamala harris,biden,joe biden,abd seçimleri,
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