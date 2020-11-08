Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin koronavirüse karşı tedbirlerinin “aşırı” olduğunu belirten bilim adamları, ülke genelinde yapılmasına başlanan toplu testlerin de aksine virüsün daha da yayılmasına yol açacağı uyarısında bulundular. Hükümetin koronavirüs tedbirlerinin “faydadan çok zarar vereceği” kaydedilen mektupta, “Testlerde yanlış pozitif sonuçlar çıkıyor. Bu mesele halen ele alınmadı. Yanlış pozitifler, enfekte insanlarla temas dolayısıyla gerçek pozitife dönüşüyor” denildi.

Kış sezonunda hastalıklar ve ölümlerde artış olmasının normal olduğu belirtilen mektupta, ölüm vakaları ortalamanın üzerinde seyretse de bunun “ikinci dalga”dan bahsetmek için yeterli olmadığı belirtildi.

Şok rapor: Binlerce kişi hastanede koronaya yakalanarak öldü

İngiltere’de uzmanlar, salgının mart ayındaki ilk dalgasında çoğu kişinin Covid’le alakasız hastalıklardan dolayı hastaneye gittiğini ve kendilerine orada virüs bulaştığını ifade ettiler. Bunlardan binlercesi daha sonra hayatını kaybetti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Covid’den ölümlerin en az 10’da biri hastane kaynaklı enfeksiyonlardan kaynaklandı. Ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısı 50 bine yaklaşmış durumda. Oxford Üniversitesi’nden epidemiyoloji uzmanı Profesör Tom Jefferson, “Hastaneler ilk dalgada gerekli enfeksiyon kontrolünü sağlayamadı. Sadece hastalar arasında değil, sağlık personeli arasında da virüs geçişleri oldu. Virüs bulaşmış çok sayıda sağlık personeli var” dedi.