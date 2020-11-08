İnsanlar hafta sonunu fırsat bilerek, sokak pazarlarıyla ünlü Broadway Market caddesine akın etti. Market ve dükkanların önünde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafeye hiç riayet edilmeyen bölgede çoğu kişinin maske de takmadığı dikkat çekti. Hükümetin koronavirüsün yayılmasını önlemek için ilave tedbirler düşündüğü bir zamanda yaşanan bu görüntüler tepki çekti.
Bu nasıl karantina? Ne maske var ne sosyal mesafe
08.11.2020 - 15:03 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere koronavirüste ikinci dalga sebebiyle ülke çapında karantina ilan etti ama başkent Londra’da hiç de karantinaya uygun olmayan manzaralar ortaya çıktı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
745118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/745118.aspx
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