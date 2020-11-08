Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanlar hafta sonunu fırsat bilerek, sokak pazarlarıyla ünlü Broadway Market caddesine akın etti. Market ve dükkanların önünde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafeye hiç riayet edilmeyen bölgede çoğu kişinin maske de takmadığı dikkat çekti. Hükümetin koronavirüsün yayılmasını önlemek için ilave tedbirler düşündüğü bir zamanda yaşanan bu görüntüler tepki çekti.