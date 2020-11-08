Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, İlham Aliyev'le görüştü.
Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.
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Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, İlham Aliyev'le görüştü.
Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,