Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’da her ne sebeple olursa olsun, anne babaların çocuklarını dövmesi kanunen yasaklandı.

29’a karşı 84 oyla kabul edilen “Çocukların Saldırılardan Korunması Kanunu” genelde memnuniyetle karşılansa da yasağa tepkiler de var.

Glasgow Üniversitesi hukuk profesörü Alistair Bonnington, “Faziletli görünen bu tür anlamsız kanunlar, genelde hükümetlerin yaptığı sayısız işe yaramaz şeyi haklı çıkarmaya çalışmak için çıkarılır” dedi. Dayak yiyen çocukların durumu polise bildiremeyecek kadar küçüklerse pratikte değişen bir şey olmayacağını ifade eden Bonnington, “Daha ileri yaştakiler de aynı evde yaşayabilmek istiyorlarsa yine polise bildirmeyeceklerdir. Bu kanun hiçbir işe yaramayacak. İskoç Parlamentosu, kanunla bir şeylerin değişeceğini ümit ediyorsa çok saftır” diye konuştu.

Öte yandan bazıları yasağın, devletin aile içi işlere müdahalesi olduğunu ifade ederken anne ve babalar da bunun kendilerinin çocuk yetiştirme özgürlüklerini sekteye uğratacağını söyledi.