Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti ve 2530 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 327'ye, vaka sayısı ise 498 bin 549'a çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 428 bin 928'e ulaştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, 363 yeni vaka tespit edildiği, 420 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5540'a, vaka sayısının 350 bin 592'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 337 bin 386'ya ulaştı.