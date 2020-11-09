Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Amerika’yı vuran ve can kayıplarına yol açan Eta kasırgası gücünü kaybederek tropikal fırtınaya dönüştü. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın Florida’daki Keys adalarında etkili olduğu belirtildi. Hızı saatte 65 mile ulaşan fırtınanın saatte 13.6 mil hızla kuzeybatıya ilerlediği kaydedildi.

Eta, Salı günü Nikaragua’da saatte 140 kilometre rüzgar hızı ve şiddetli yağmurla birlikte kategori 4 seviyesinde karaya ulaşmıştı. Nikaragua’nın ardından Honduras, El Salvador, Guatemala, Panama, Kosta Rika, Meksika ve Küba’yı etkileyen Eta güç kaybederek tropikal fırtınaya dönüşmüştü.

Eta Kasırgası’nın vurduğu Orta Amerika’da meydana gelen heyelan ve selde en az 170 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Meksika’nin güneydeki Chiapas eyaletindeki yetkililer ise en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.