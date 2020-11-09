Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pejmürde kıyafetleri, avurtları çökmüş yanakları, saç sakal karışmış haliyle bir zamanların o yakışıklı aktöründen eser yoktu. Nichollls’un spor ayakkabılarının bağcıkları da bağlanmamıştı.

1996-97’de BBC televizyonunda yayımlanan EastEnders dizisinde şizofrenik Joe Wicks karakteriyle şöhret olan ve çok sayıda dizide rol alan Nicholls, daha sonra alkol ve uyuşturucu problemine yakalandı. Bu sebeple uzun süredir gözlerden ırak bir hayat süren Nicholls, en son 2017’de Tayland tatilinde Khun Si Falls şelalesinin dibinde ağır yaralı olarak görülmesiyle gündeme geldi.

3 gün sonra bulunan aktörün, selfie çekmek isterken şelaleden kayalıklara düştüğü ortaya çıktı.