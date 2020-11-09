Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Chesterfield bölgesinde Ellie Whittaker’a (21) Ekim 2019’da ikinci safhada Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu ve kanser sebebiyle kemoterapi yapılması gerektiği ifade edildi.

O sırada 16 haftalık hamile olan Whittaker, doktorların tavsiyesine rağmen hamileliğe son verilmesine yanaşmadı.

Bebeğinin sağlıklı doğması için kemoterapiyi de kabul etmeyen genç annenin, mart ayında sezaryenle Connie Marriott isminde sağlıklı bir kızı dünyaya geldi.

Doğum sonrasında hastalığının 3. safhaya ilerlediği tespit edilen Whittaker, doğumun ardından kemoterapiye başladı.

12 tur kemoterapi gören genç annenin Ekim 2020’deki kontrolde kanserden tamamen kurtulduğu belirlendi.

Whittaker, mutluluğunu “Benim için çocuğu aldırmak gibi bir seçenek asla yoktu. Kanseri bir tarafa koydum, çocuğuma odaklandım. Verdiğim kararda haklı çıktım. Yine olsa aynısı gibi davranırım. Bebeğimi dünyalara değişmem” diyerek ifade etti.