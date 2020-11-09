Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 48 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip noktanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
48 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip nokta Ermenistan işgalinden kurtarıldı
09.11.2020 - 19:11 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 48 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip noktanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Etiketler : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
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