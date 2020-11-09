Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Hafar Al-Batin şehrini de kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeniyle şehirde görüş mesafesi sıfıra inerken, trafik durdu. Şehir sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyaran polis, sürücülerden araçlarını yavaş sürmelerini, her zaman farları kullanmalarını ve dikkatli davranmalarını istedi. Solunum rahatsızlığı olan kişilere de mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Geçtiğimiz günlerde de El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurmuştu.