Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadelede kendisine Ocak ayına kadar rehberlik edecek olan uzmanlardan oluşan bir korona virüs görev gücünün kurulduğunu duyurdu. Biden, daha sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Biden, “Sonuç olarak: Bu pandemiyi tersine çevirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım. 20 Ocak'a kadar başkan olmayacağım ama bugün herkese mesajım şu: maskenizi takın” dedi.