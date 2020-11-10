Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 17 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 443 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1920'ye, vaka sayısı 71 bin 569'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısının da değişmeyip 48 bin 103'te kaldığı kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 642 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 62'ye, vaka sayısı da 62 bin 693'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 288 artarak 42 bin 325'e ulaştı.