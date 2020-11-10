Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderlikleriyle ateşkes anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ifade etti.

İddiaya göre; Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortak açıklama yapacak.

Ermenistan’ın işgal ettiği bütün topraklardan çekileceği, Azerbaycan’ın kurtardığı bölgelerde kalacağı, Türk ve Rus barış gücünün ise bölgeye konuşlanacağı belirtiliyor.

Erivan’da protesto gösterileri başladı. Azerbaycan kanadından ise henüz açıklama yapılmadı.

Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesi konusunda 1993'te kabul edilen 4 kararı bugüne kadar uygulamadı. Akse soykırım yaptı taciz etti. Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de Ermenistan güçlerinin sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine topraklarını işgalden kurtarmak için karşı harekat başlattı. Birçok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Azerbaycan Türkiye’den aldığı SİHA’larla Ermeni ordusunu dağıttı. Zafer 45 günde Karabağ Zaferibe imza attı.