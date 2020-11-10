Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tanggamus bölgesinin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. BMKG, sarsıntının, Limau, Ulubelu, Pringsewu ve Pesawaran bölgelerinde de hissedildiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
10.11.2020 - 06:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya'da Sumatra Adası'nın güneyinde yer alan Lampung eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : endonezya,endonezya deprem,
745466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/745466.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER