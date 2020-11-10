Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve Covid-19’a karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklanan aşıyı bulan şirketin sahipleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den, İngiliz basınında da takdirle bahsedildi.

Daily Mail gazetesi, “Bu çift dünyayı değiştirecek” ifadesini kullandı.

Karı-kocanın, dünyanın ümitle beklediği Covid aşısının arkasında “rüya takım” olarak görüldüğünü belirten gazete, Türeci’nin daha önce verdiği mülakatta, evlendikleri gün bile laboratuvarda çalıştıklarını ifade ettiğini hatırlattı.

Bu iki Türk dünyayı kurtarabilir Göçmen karşıtlığının zirve yaptığı Avrupa iki Türk göçmen ailesinin çocuklarına umut bağladı. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve Covid-19’a karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklanan aşıyı bulan şirket bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci adlı Türk çifte ait.

Gazete, çiftin Almanya’da en zengin 100 kişi arasında olduklarını belirtti.

BioNTech’e fon temin eden MIG AG kurumunun yöneticisi Matthias Kromayer, gazeteye yaptığı açıklamada, “Uğur başarılarına rağmen hiç değişmedi.

Halen çok mütevazı ve dost canlısı bir insandır.

Toplantılara kot pantolonla katılır. İşe de bisikletle gelir” dedi.