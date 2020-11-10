Ülkenin ikinci sırada gelen bir güç olduğunu belirten Major, “Önümüzdeki yarım asırda ne kadar başarılı performans sergilersek sergileyelim, yüzölçümümüzün küçüklüğü ve nüfusumuzu göz önüne alırsak diğer, çok daha büyük yüzölçümlü ülkeler büyüyerek bizi geride bırakacaklardır” diye konuştu. Eski Muhafazakar lider, Avrupa Birliği’nden ayrılmalarının (Brexit) sonuçlarının da korkunç olacağı, ticaretlerinin daha kârsız, Hazine’nin daha fakir, istihdamın daha az ve geleceklerinin da daha az parlak olacağı öngörüsünde bulundu. Major, Brexit’in İskoçya’nın bağımsızlığı, Kuzey İrlanda’nın da güneyle birleşmesi ihtimallerini artırdığını da sözlerine ekledi.
Eski Başbakan John Major: İngiltere artık büyük devlet değil, asla da olamayacak
10.11.2020 - 13:14 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski İngiltere Başbakanı Sir John Major, ülkesi adına acı itiraflarda bulundu. İngiltere’nin artık küresel bir güç olmadığını kabul etmesi gerektiğini ifade eden Major, “Biz artık büyük bir güç değiliz. Asla da olamayacağız” dedi.
Etiketler : John Major,İngiltere,
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