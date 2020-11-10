Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin ikinci sırada gelen bir güç olduğunu belirten Major, “Önümüzdeki yarım asırda ne kadar başarılı performans sergilersek sergileyelim, yüzölçümümüzün küçüklüğü ve nüfusumuzu göz önüne alırsak diğer, çok daha büyük yüzölçümlü ülkeler büyüyerek bizi geride bırakacaklardır” diye konuştu. Eski Muhafazakar lider, Avrupa Birliği’nden ayrılmalarının (Brexit) sonuçlarının da korkunç olacağı, ticaretlerinin daha kârsız, Hazine’nin daha fakir, istihdamın daha az ve geleceklerinin da daha az parlak olacağı öngörüsünde bulundu. Major, Brexit’in İskoçya’nın bağımsızlığı, Kuzey İrlanda’nın da güneyle birleşmesi ihtimallerini artırdığını da sözlerine ekledi.