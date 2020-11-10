Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocası Jared Kushner’in de seçimde hile karıştığına dair açtığı davalardan vazgeçmesi için Trump’a telkinde bulunduğu dile getirildi. Ivanka’nın ileride başkan olmak istediği, babasına baskıları da bu yüzden yaptığı ifade edildi. Bir arkadaşı, “Ivanka ilk günden beri gözünü Oval Ofis’e dikmiş durumda. Gerginlik çıkararak bunu tehlikeye sokmak istemiyor” dedi. Donald Trump, oğlu Don Jr hatta pek siyasete bulaşmak istemeyen eşi Melania bile seçime hile karıştığını ifade ederken, Ivanka ısrarla konu hakkında sessiz kaldı.