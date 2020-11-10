Kocası Jared Kushner’in de seçimde hile karıştığına dair açtığı davalardan vazgeçmesi için Trump’a telkinde bulunduğu dile getirildi. Ivanka’nın ileride başkan olmak istediği, babasına baskıları da bu yüzden yaptığı ifade edildi. Bir arkadaşı, “Ivanka ilk günden beri gözünü Oval Ofis’e dikmiş durumda. Gerginlik çıkararak bunu tehlikeye sokmak istemiyor” dedi. Donald Trump, oğlu Don Jr hatta pek siyasete bulaşmak istemeyen eşi Melania bile seçime hile karıştığını ifade ederken, Ivanka ısrarla konu hakkında sessiz kaldı.
Ivanka Trump, başkan adayı olabilmek için babasının yenilgiyi kabul etmesini istiyor
10.11.2020 - 15:58 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Daily Mail gazetesinin, kendisine yakın kaynaklara dayanarak bildirdiğine göre Ivanka Trump, geri adım atması ve seçimi rakibi Joe Biden’in kazandığını kabul etmesi için babası Donald Trump’a baskı yapıyor.
Etiketler : ivanka trump,donald trump,abd,
745580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/745580.aspx
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