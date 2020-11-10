Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi’ndeki bilim adamları, dağ gelincikleri üzerinde yaptıkları deneylerde, içinde lipopeptide maddesi bulunan burun spreyinin, koronavirüsün bulaşmasını önlediğini tespit etti.

Deneylerde sprey, koronavirüse yol açan SARS-CoV-2 virüsünün vücuda alınması ve hücrelere bulaşmasına mani oldu.

Spreyin uygulandığı dağ gelincikleri, hastalıklı hayvanlardan etkilenmedi.

Bilim adamları, deney için dağ gelinciklerini, akciğerleri insanlardakine benzediği için seçti.

Çabuk etki eden ve imal edilmesi çok ucuz olan sprey, gerekli aşamalardan geçerse insanlar üzerinde de kullanılacak.

Araştırmacılar Anne Moscona ve Matteo Porotto, spreyin, aşıya ulaşamayan insanlara bağışıklık kazandıracağını ifade ettiler.