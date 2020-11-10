Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı geri aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece saatlerinde yaptığı bir açıklamayla yenilgiyi kabul etti ve Dağlık Karabağ'dan çekileceklerini söyledi.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Anlaşma sonrası Azerbaycan'da kutlamalar yapılırken, Ermenistan'da ateşkesin şartlarına tepki gösterenler sokaklara çıktı.

Gece boyunca sokaklarda gerilim yüksekti. Anlaşmayı protesto etmek için devlet binalarına saldıranların görüntüleri sonrası Başbakan Nikol Paşinyan, bir açıklama daha yaparak kararını almasında ordunun etkili olduğunu söyledi.

"BU KARARI ORDUNUN ISRARI SONRASINDA ALDIM"

Paşinyan konuyla ilgili, "Bu kararı, ordunun bu adımı atmanın gerekliliği konusundaki ısrarı sonrasında aldım." ifadelesini kullandı.