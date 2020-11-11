Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye, son yıllarda izlediği aktif dış politika ile bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalmazken, çatışma ve krizlere müdahil olarak; Orta Doğu’dan Doğu Akdeniz’e, Kuzey Afrika’dan Kafkasya’nın huzur ve güvenliğinde rol oynadı. Son olarak Azerbaycan’a verdiği destekle 30 yıllık Ermenistan işgalinin son bulmasını sağladı.

SURİYE’YE HUZURU GETİRDİ

Türkiye, Suriye’de gerçekleştirdiği (Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı) askerî harekâtlar ile kendi çıkarlarını ve sınır güvenliği PKK/YPG’li teröristlere karşı korudu. Bir başka terör örgütü DEAŞ’a karşı sahada omuz omuza mücadele eden tek düzenli ordu olan TSK, örgütün Suriye’de imha edilmesinde kilit bir rol oynadı. ABD ve Rusya’yla peş peşe yaptığı anlaşmalar ise Suriye’nin kuzeyinde elde ettiği kazanımları, masada da kayda geçirdi. Yine Rusya ve İran ile yaptığı müzakereler sonucunda 2011 yılından bu yana devam eden Suriye’deki iç savaşın gerilemesine ve sorunun siyasi yollarla çözülmesine kapı araladı. 3’lü Astana formatı ile özellikle İdlib sahadaki çatışmaların durdurulması, ateşkesin sağlanmasını ve Suriye krizinde dönüm noktası olan Anayasa Komitesinin toplanmasını sağladı. Ayrıca terörden temizlenen yerlerde yapılan ihya çalışmalarıyla Suriyeli mültecilerin kendi topraklarına dönmesine imkân verdi. Türkiye’nin çabalarıyla Suriye'nin kuzeyinde barış, istikrar ve güvenlik ortamını tesis edildi.

LİBYA'DA KALICI ATEŞKES

Türkiye, Libya’da ise darbeci Hafter güçlerine karşı BM’nin meşru kabul ettiği Trablus hükûmetinin daveti üzerine yardıma koştu. Libya’da sahadaki dengeleri değiştirerek, meşru hükümetin ayakta kalmasını sağladı. Libya’daki müdahale ile bu ülkede akan kanı durdurdu, çatışan tarafların müzakere masasına oturmasına imkân verdi. Doğu Akdeniz’de Libya’yla yapılan anlaşmayla Libya’nın deniz yetki alanlarını gasbetmek isteyen Yunanistan’ın oyununu bozdu.

Ayrıca Libya hükûmetine verdiği siyasi destek ile bugün çatışan taraflar arasında varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının yolunun açılmasında rol oynadı.

KARABAĞ'DA BÜYÜK ROL OYNADI

Türkiye son olarak, Karabağ krizinde Azerbaycan'a verdiği tam destekle sürecin seyrini değiştirdi. 45 günlük sürede Türkiye her platformda Bakü'yü desteklerken, Rusya ile de yürüttüğü diplomasi ile bölgede taşların yerine oturmasına katkı verdi. Azerbaycan’ın hakkını ve hukukunu koruyan ve bölgeye huzur getirecek diplomatik adımlar atan Ankara, bundan sonraki süreçte ise sahada da Azerbaycan’ın hak ve hukuku koruyacak. Türk askeri, temas hattında oluşturulacak ortak barış gücü ile Yukarı Karabağ'ın güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.