Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 19 bin 851 artarak 1 milyon 836 bin 960'a, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 616 artışla 1 milyon 369 bin 357'ye ulaştı.

Ülkede, virüs kaynaklı 432 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük ölüm" kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 31 bin 593'e çıktı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 24,9'unda hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den 1,1'e indi.

- Toplam test sayısı 66 milyonu aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 477 artarak 485 bin 545'e, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 73 artışla 7 bin 502'ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, toplam test sayısının 66 milyon 100 bini geçtiğini açıkladı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 9 Kasım'da 21 bin 798 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durdurulmuştu.