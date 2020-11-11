Mektupta, uçakların çıkardığı gürültünün, gerekli günlük 8 saat uykularına mani olarak havaalanları çevresindeki halkın sağlıklarını bozduğu uyarısında bulunuldu.
Havacılık Çevre Federasyonu, Havacılık Toplulukları Forumu ve Southampton, Gatwick, Heathrow, Luton, Bristol, Stansted, East Midlands ve Glasgow havaalanları çevresinde yaşayan halkın temsilcileri tarafından imzalanan mektupta, geceleri sadece acil ve insani yardım uçuşlarının yapılabileceği ifade edildi.
İngiltere’de 17 STK’dan ilginç çağrı: Milletin uykusunu bölüyor, gece uçuşları yasaklansın
11.11.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de 17 sivil toplum örgütü ve çevreci grup, Havacılık Bakanlığı’na bir mektup göndererek insanların rahat uyuyabilmeleri için geceleri ticari uçuşların durdurulması çağrısında bulundu.
Mektupta, uçakların çıkardığı gürültünün, gerekli günlük 8 saat uykularına mani olarak havaalanları çevresindeki halkın sağlıklarını bozduğu uyarısında bulunuldu.
Kaynak: Haber merkezi
Etiketler : ingiltere,uçuş,stk,
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