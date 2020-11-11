Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mektupta, uçakların çıkardığı gürültünün, gerekli günlük 8 saat uykularına mani olarak havaalanları çevresindeki halkın sağlıklarını bozduğu uyarısında bulunuldu.



Havacılık Çevre Federasyonu, Havacılık Toplulukları Forumu ve Southampton, Gatwick, Heathrow, Luton, Bristol, Stansted, East Midlands ve Glasgow havaalanları çevresinde yaşayan halkın temsilcileri tarafından imzalanan mektupta, geceleri sadece acil ve insani yardım uçuşlarının yapılabileceği ifade edildi.