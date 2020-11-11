Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de gerçek olmadığı halde yumurtalık kanseri olduğunu belirten Nicole Elkabbass (42) isimli kadın, hasta yatağında perişan vaziyetteki fotoğraflarını paylaşarak 2018’de 5 Şubat ve 9 Ağustos tarihleri arasında 45 bin sterlin (482.000 TL) yardım topladı.

Paraları aldıktan sonra lüks bir hayat sürmeye başlayan Elkabbass, sonunda yakayı ele verdi.

Savcı Ben Irwin, Elkabbass’ın yardım paralarını tedavide kullanmadığı gibi kendisine hiç kanser teşhisi de konulmadığını ifade etti.

Savcı, yardım paralarının kumar, borç ödeme ve seyahatlerde kullanıldığını, Elkabbass’ın bu paralarla 11 yaşındaki oğluyla birlikte şatafatlı bir hayat sürdüğünü iddia etti.

Yargılama devam ediyor.