Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 826 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 727 bin 553’e yükseldiği bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının da 11 bin 982’ye ulaştığı aktarıldı. Covid-19'a yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranının ülke çapında yüzde 1.9 olduğu belirtilirken, salgının başlangıcından bu yana toplam 467 bin 800 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi. Ülkede aktif vaka sayısının ise 247 bin 771 olduğu ifade edildi.

Noel ve yeni yıl tatili öne alınıyor

Almanya’da 300 binden fazla öğrencilerin karantinada, 30 bin öğretmenin de enfekte olması nedeniyle Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yönetimi yeni yıl ve Noel tatilini öne çekme kararı aldı. Eyalet Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer ailelerin kaygısız bir Noel tatili yaşayabilmeleri için tatilin 21 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Eyalette 2020 yılında okulların son günü 18 Aralık olacak. Tatilin öne alınmasından kaynaklanan eksiklik öğretmenler, veliler ve öğrenci dernekleri ile ortaklaşa alıncak kararla 2021 yılı içinde telafi edilecek. Almanya’nın diğer eyaletlerinin de Noel ve yeni yıl tatilini erken bir tarihe alması bekleniyor.