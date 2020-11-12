Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter düştü. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.