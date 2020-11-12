Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter düştü. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Mısır'da helikopter düştü: 7 ölü
12.11.2020 - 15:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'ın Sina’daki Sina Yarımadasında Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : mısır,helikopter,
746026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746026.aspx
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