Irak’ın Basra kentindeki şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bulunan Cumhuri Devlet Hastanesi’nin Covid-19 hastaları için ayrılan bölümüne şiddetli yağışlar nedeni ile su bastı. Şiddetli yağış sonucu hastanenin çatısının su sızdırması ile Covid-19 hastalarının bulunduğu bölüm göle döndü. Hastaların Covid-19 nedeni ile başka bölümlere transfer edilmesi ise uzun süre bekletildi.
Olaya ilişkin Basra Sağlık Dairesi’nden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Irak’ta Covid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi su bastı
12.11.2020 - 19:50 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 19:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeni ile Covid-19 hastaları için tahsis edilen hastaneyi su bastı.
Irak’ın Basra kentindeki şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bulunan Cumhuri Devlet Hastanesi’nin Covid-19 hastaları için ayrılan bölümüne şiddetli yağışlar nedeni ile su bastı. Şiddetli yağış sonucu hastanenin çatısının su sızdırması ile Covid-19 hastalarının bulunduğu bölüm göle döndü. Hastaların Covid-19 nedeni ile başka bölümlere transfer edilmesi ise uzun süre bekletildi.
Etiketler : ırak,covid,hasta,su baskını,
746073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746073.aspx
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