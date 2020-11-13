Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, 4 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin derhal serbest bırakılması için İsrail'e çağrıda bulundu.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin 2016 yılında Gazze'de silahlı gruplara kalkınma fonlarından milyonlarca dolar aktardığı gerekçesiyle İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını anımsattı.

Lynk, Halebi'nin iddiaları yalanladığını ve yapılan denetimlerin de kendisini haklı çıkardığına dikkati çekerek, "Halebi'nin tutuklanması, sorgulanması ve yargılanması demokratik bir devlete uymaz. İsrail makamları, Halebi'ye adil yargılanması için tüm yasal haklarını vermeli ya da koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Halebi'nin başına gelenlerin, "demokrasilerden bekledikleri yargılama standartlarıyla" hiçbir alakası olmadığının altını çizen Lynk, bu olayın "İsrail'in yüzlerce Filistinliyi süresiz olarak tutuklamak için gizli delilleri kullandığı bir modelin parçası" olduğunu vurguladı.

Lynk, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in Halebi'yi tutuklanmasının ardından 50 gün boyunca bir avukata erişmesine izin vermeden sorguladığına işaret ederek, "Halebi, bu sırada işkence gördüğünü, uykusuz kaldığını ve tavana asıldığını söylüyor. Avukatı, İsrailli savcının defalarca Halebi'ye anlaşması teklif ettiğini, ancak onun bunu reddettiğini ve masumiyetinde ısrar ettiğini belirtiyor." bilgisini paylaştı.

Halebi'nin kapalı kapılar ardında 140 duruşmaya katıldığını ve avukatının İsrail savcılığının elindeki bilgilere ulaşmasının engellendiğini belirten Lynk, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya davet etti.

2016'da tutuklanmıştı

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran'da gözaltına alındığı duyurmuştu.

Soruşturma neticesinde Halebi'nin insani yardım kuruluşunun kaynaklarından Kassam Tugayları'na mali destek sağladığının ve kuruluşun bütçesini bunun için kullandığının ortaya çıktığı iddia edilmiş, Halebi'nin yardım kuruluşunun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ını Hamas'a aktardığı öne sürülmüştü.

WVI kendisini din, ırk ve millet gözetmeksizin dünyada çocuk, kadın ve toplumlar için çalışan uluslararası Hristiyan bir kuruluş olarak tanımlıyor.