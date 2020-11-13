Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bin Selman, önceki gün ülkenin doğusundaki Cidde kentinde, Fransız konsolosun da katıldığı bir törende gerçekleştirilen saldırının ardından ilk defa konuştu. Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında Bin Selman, "2017'de ülkede radikalliğe son verme vaadinde bulundum ve gerçekten de bu olguyla mücadele için ciddi bir kampanya başlattık. Sadece 1 yıl içinde, 40 yıldır üzerinde çalışılan ideolojik bir projeyi yok etmeyi başardık." ifadelerini kullandı ancak söz konusu projeyle ilgili ayrıntı vermedi.

Nefret söyleminin, radikal kişileri yönlendirmede temel unsur olduğunu belirten Bin Selman, Suudi Arabistan'ın, şiddet ve nefrete sebep olan her türlü eylemi kınarken, terörün İslam'la bağdaştırılmasına da karşı olduğunu kaydetti.

Ülkede 1996'da gerçekleşen ilk saldırıdan 2017'ye kadar terör saldırısı yaşanmayan bir yıl bile geçmediğini hatta saldırıların artarak devam ettiğini ifade eden Bin Selman, "Ülkenin güvenlik ve istikrarını sarsmaya çalışanları çok acı ve şiddetli bir şekilde cezalandıracaklarını" dile getirdi.

Suudi Arabistan, 11 Kasım'da Cidde kentinde Fransız konsolosun da katıldığı bir törende gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurmuştu.