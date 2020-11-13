Pekin’den gayriresmî sonuçlara göre, ABD’de başkanlık seçiminden galip ayrılan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden’e ilk resmi tebrik geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun ABD’deki başkanlık seçimine yönelik tepkisini yakından izlediklerine işaret ederek, “Amerikan halkının seçimine saygı duyuyor, Bay Biden ve Bayan (Kamala) Harris’i tebrik ediyoruz. Aynı zamanda, ABD’deki seçimin sonucunun ülkedeki kanun ve prosedürlerce belirleneceğini de anlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çin'den Biden'a ilk resmi tebrik
13.11.2020 - 11:30 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’de Başkanlık seçiminin galibi olan Joe Biden’i tebrik edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,Joe Biden,tebrik,
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