Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pekin’den gayriresmî sonuçlara göre, ABD’de başkanlık seçiminden galip ayrılan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden’e ilk resmi tebrik geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun ABD’deki başkanlık seçimine yönelik tepkisini yakından izlediklerine işaret ederek, “Amerikan halkının seçimine saygı duyuyor, Bay Biden ve Bayan (Kamala) Harris’i tebrik ediyoruz. Aynı zamanda, ABD’deki seçimin sonucunun ülkedeki kanun ve prosedürlerce belirleneceğini de anlıyoruz” ifadelerini kullandı.