Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - İngiltere’de taksi şoförlüğü yapan Ali Sakallıoğlu, ülkenin en uzun süre hastanede yatan Covid hastası oldu.

Sakallıoğlu, 222 gün sonra taburcu oldu. Şeker hastası da olan Sakallıoğlu, koronavirüse mart ayında yakalanmış ve Lewisham Üniversite Hastanesi’nde solunum cihazına bağlanmıştı.

56 yaşındaki taksi şoförü, daha sonra kalp krizi geçirerek King's College Hospital’da kalp ameliyatı oldu ve suni komaya sokuldu.

3 ay komada kalan Sakallıoğlu, daha sonra felç oldu, akciğeri iflas etti, organ yetmezliği yaşadı.

Doktorlar 7 aylık tedavi süresinde üç kez ailesine Sakallıoğlu’nun öleceğini ifade etti.

Tüm yaşadıklarına rağmen pes etmeyen Sakallıoğlu sonunda virüsten ve diğer hastalıklarından kurtulmayı başardı. Catford’daki evine gelen 9 torun dedesi Sakallıoğlu, “İngiltere, bunu başarabiliriz. Covid’i hep birlikte yenebiliriz” diye konuştu.

Sakallıoğlu, taksi şoförü olarak yeniden iş başına dönmeyi planlıyor.