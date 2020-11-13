Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurumu NASA'da yaşam arayışına yön verecek ekibin lideri olan Kaçar sevinçli haberi "Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Projemiz NASA'nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim" diye duyurdu.

Prof. Dr. Kaçar'ın başarısı memleketi Giresun'un Bulancak ilçesinde sevinçle karşılandı.

Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Kaçar "Pamukkale'nin boş hâline, sadece travertenlerin olduğu bir fotoğrafına baksanız, burada yaşam olmadığını düşünürsünüz. Sadece fotoğrafa bakarak lokasyonda bir yaşam var mı yok mu sorusunu cevaplamak gerçekten zor. Gezegenimizin güneşten gelen enerjileri çiğniyor gibi düşünebiliriz. Eğer bir gezegen boşsa ve yaşam yoksa gezegeni bir ayna gibi düşünebiliriz. Güneşten gelen ışığı aynen geldiği gibi yansıtacaktır. Fakat gezegende yaşam varsa gelen ışığı çiğneyip farklı bir şekilde dışarı yansıtacaktır. Biz bu farklı çiğnenen ışınların izini arıyoruz evrende. Bu farklılığı sağlayan da gezegendeki organizmalar, onun içindeki moleküller.