Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Reşit El Maktum’un İskoçya’nın Highlands bölgesindeki geniş arazisinde 14 odalı bir malikâneyle 16 odalı bir misafirhane var.

Maktum, 20 sene önce satın aldığı araziye çok nadiren gelmesine rağmen 9 odalı bir ev daha inşa etmek istedi.

Belediye buna izin vermeyince olay mahkemelik oldu.

Mahkeme safhası iki sene sürdü ve daha küçük (6 odalı) ev inşa etmesi şartıyla eve izin çıktı.

Böylece, civardaki mülk sahipleriyle çevrecilerin tepkisini çeken inşaatın önünde engel kalmadı.

Bölgede küçük bir evi olan Roddy Macleod (71), “Küçücük bir bungalovun hemen bitişiğine dev bir bina kondurmanın ne mantığı var? Bu bizim hayatımızı mahvedecek” dedi.