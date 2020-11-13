Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, cumartesi günü Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 astronot gönderecek.

Astronotlar, Kennedy Uzay Merkezi’nde yeni uzay kıyafetlerini sergiledi.

Crew-1 misyonu komutanı Michael Hopkins ile Victor Glover, Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi, merkeze yine Elon Musk’ın elektrikli iki Tesla Model X arabasıyla geldi. Astronotlar, daha sonra aynı beyaz ve fütüristik kıyafetlerle yürüyüş yaptı.

Cumartesi günü yapılacak seferle SpaceX, ikinci kez uzaya astronot göndermiş olacak.

Şirketin insanlı ilk uzay uçuşu Ben Behnken ve Dough Hurley isimli astronotlarla mayıs ayında yapılmıştı. NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

Artık astronotları SpaceX taşıyor.