Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prenses Mako, seneler önce tanıştığı kendisi gibi Tokyo’daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi mezunu olan sınıf arkadaşı Kei Komuro’ya aşık oldu. Bir hukuk bürosunda çalışan Kei Komuro’yla evlilik hayalleri kuran Prenses Mako’nun önünde kraliyet gelenekleri engel olarak dizildi.

Prensesin karşısında iki seçenek vardı: Ya aşk ya da taht!

Mako aşkı için tahtı, unvanı elinin tersiyle etti. O yıl kraliyet geleneklerinin dışına çıkarak prenses unvanını taşımaktan, sahip olduğu tüm haklardan ve ayrıcalıklardan hiç düşünmeden vazgeçti.

Sevdiği erkek ile evlenecek, mutlu, sade bir yuva kuracaktı. Ne var ki bu hülyalı günler uzun sürmedi.

BORÇ SÜRPRİZİ

2018 yılında çiftin evliliği müstakbel kayınvalidenin borçları sebebiyle sekteye uğradı. Japon basını damat Avukat Kei Komuro’nun annesinin oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddettiğini yazdı.

Prenses Mako'nun ailesinin kararıyla damadın ailesindeki bu borç probleminin çözülene kadar evlilik planları askıya alındı.

Bunun üzerine Prenses Mako'nun, 2018 Mart ayında yapılması beklenen nişan töreni ertelendi.

Aradan üç yıl geçti. Ne borç ödendi ne de çift dünya evine girebildi.

AİLELER DEVREYE GİRDİ

Japonlar düğünün 2020 yılında yapılacağını tahmin ediyordu. Ama olmadı.

Prenses Mako ve Kei Kamura cephesinden dünya gündeminde de geniş yer bulan evlilik planına ilişkin ilginç bir gelişme yaşandı. Japonya İmparatorluk Sarayı'nın yaptığı son açıklama akılları karıştırdı.

Açıklamada çiftin "Şu anda kesin bir şey söylemek zor, ancak evlilik sürecine devam etmek için ailelerimize danışacağız" ifadeleri kullandı.

Prenses Mako'nun ebeveynleri Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'nun ise çiftin evlilik konusundaki fikirlerine saygı duydukları belirtildi.

Beklenen düğün gerçekleşecek mi? Yoksa prenses aşkına veda mı edecek? Bu soruların cevabını zaman gösterecek.