Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ile imzalanan ve Karabağ'ı teslim ettiklerini bildiren ateşkes ile ilgili 'bu ortak bir beyan, bir anlaşma değil' ifadesini kullanan Paşinyan, öte yandan “Birkaç saat içinde karar verip anlaşma metinini imzalamasaydım Hankendi ele geçirilecek ve 20-30 bin asker esir düşecekti” dedi.

Askerin kendisini kandırdığını anlatan Paşinyan “Son gün Şuşa'da 50 askerimiz var diye bilgi geldi. Ben de kendileri ile görüntülü konuşma talep ettim...Sonra konuştuğum zaman (12 km kuzeydeki) Hankentin'de olduklarını gördüm” ifadelerini kullandı.

Anlaşma kararı alırken neden parlementoya danışılmadığı eleştirilerini cevaplayan Paşinyan, "Karar birkaç saat içinde verilmeliydi" dedi.

Ermeni Başbakan "Bu belge, bölgenin teslim edilmesi ile ilgili değil, korumak için mümkün olanı korumakla ilgilidir” şeklinde konuştu. Paşinyan, Rusya’nın Karabağ ile ilgili tutumunun hiç değişmediğini söyledi.