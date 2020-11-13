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Kanada'da Fransız oyun firması Ubisoft’un ofisinde çok sayıda kişi rehin alındı
13.11.2020 - 23:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada’nın Montreal kentinde Fransız oyun firması Ubisoft’un ofisinde çok sayıda kişi rehin alındı. Bölgeye zırhlı araçlar ve polis sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
Etiketler : kanada,Fransız oyun firması,Ubisoft,rehin,
746341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746341.aspx
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