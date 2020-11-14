Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ve siyasetçilerin İslam karşıtı açıklamaları ve uygulamaları tepkilere sebep oluyor. Macron'a bir tepki de 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak olan Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon'dan geldi. Aşırı solcu siyasetçi Melenchon, BFMTV kanalında ülkede son dönemde artan İslam karşıtlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Melenchon "Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor. Müslümanlara saygı duyulmalı. Müslümanlara hep şüpheyle bakmaya son verilmeli. Bazılarının hoşuna gitmese de bunları söyleyeceğim” dedi.

AVUSTURYA'DA DA VAR

Avusturya’da da "siyasal İslam'ı" suç olarak tanımlamaya hazırlanan iktidara siyasetçi ve uzmanlar tepki gösteriyor. Uzmanlar, hükûmetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Avusturya Halk Partisinin (ÖVP), bu girişimle İslamiyeti ve Müslümanları hedef gösterdiği görüşünde.