Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınırların kapatılması, ülke çapındaki kilitlenmeler ve yolculardan Covid-19 bulaşma korkusu ticari seyahatleri kısıtladı. Binlerce yurt içi ve yurt dışı bağlantı havayolu tarifelerinden tamamen kaldırıldı.

Uzmanlara göre elli yıllık birikim salgın nedeniyle ağır darbe aldı ve toparlanma uzun yıllar alacak. Önümüzdeki yıllarda, denizaşırı iş gezileri ve tatiller muhtemelen aktarmasız uçuşlar tamamen ortadan kalkacak ve ekonomik olarak ciddi maliyetlere yol açacak.

OAG Aviation Worldwide'a göre, Ocak ayı sonlarında, yarısından fazlası ABD, Batı Avrupa ve Kuzeydoğu Asya'da olmak üzere dünya genelinde 47.756 operasyon rotası vardı. Ancak bu rotaların sayısı 2 Kasım'da 33.416’a geriledi.

7 aydır uçuş yok

Avustralya'nın doğu kıyısındaki küçük bir turizm kasabası olan Hervey Körfezi sakinleri Sidney ile son direkt uçuşlarını Nisan ayından itibaren yapamıyor.

Queensland eyaletinde yer alan Hervey Körfezi, en çok balina izleme turları ve yakındaki Fraser Adası'na geziler için uğrak yeri olarak biliniyor. OAG'ye göre, kasabanın Sidney uçuşu, salgının patlak vermesinden bu yana dünya çapında terk edilmiş olan 14.000'den fazla bağlantıdan biri.

Avustralya'nın başkenti Canberra da uluslararası haritalardan silindi. Singapore Airlines Ltd.'nin Eylül ayında Singapur'dan hizmetlerini durdurmasının ardından şehrin yurtdışına doğrudan uçuşu kalmadı.

Havacılık sektörünün aldığı ağır darbe küresel ekonomiyi de sekteye uğratacak. BM Sivil Havacılık Örgütü Raporu'na göre 2,7 trilyon dolarlık küresel ekonomik etkiye sahip olan sektör, koronavirüsten önce çoğunluğu turizm olmak üzere 65,5 milyon işi destekliyordu.

Asya'da 2.279 rota kayboldu

FlightAware verilerine göre, ABD'deki ticari hava yolu trafiği geçen ayın sonunda virüs öncesi seviyelerin yarısından fazlasına geri döndü ; Çin'de neredeyse normal seviyelere geri döndü.

Havacılık analiz firması Cirium'a göre, yalnızca Asya'da bu ay bir yıl önce var olmayan 790 yeni rota çalışıyor. Ancak bu yeni bağlantılardan çok daha fazla, Asya'da artık çalışmayan 2.279 rota var. Verilere göre geçen yıl Kasım ayında Kazakistan'da Almatı ile Nur-Sultan arasında 1000'den fazla tarifeli uçuş yapılırken bu ay henüz hiç uçuş yapılamadı.

ABD'de, American Airlines Group Inc. İcra Kurulu Başkanı Doug Parker, hükümetten daha fazla destek alınmadığı takdirde ülkenin bazı kısımlarına uçuş yapılamayacağı konusunda uyardı ve şimdiden 13 ABD şehrine uçmayı bıraktıklarını sözlerine ekledi.