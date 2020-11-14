Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Birleşik Devletler Donanma Enstitüsü (USNI) tarafından elde edilen uydu görüntülerine göre Kuzey Kore, deniz kuvvetlerinin bir parçası olarak yunusları eğitiyor gibi görünüyor.

USNI, görüntülerin bir tersane ile kömür yükleme iskelesi arasında karanlık sularda yüzen hayvan topluluklarını gösterdiğini ve yakınlarda savaş gemilerinin bulunduğunu açıkladı. Fotoğraflara göre Kuzey Kore programının geçmişi en az Ekim 2015'e kadar uzanıyor.

Raporda, şehrin kenarındaki nehrin yukarısındaki bir başka üssün yunusların yetiştirildiği yer olduğu görülüyor.

ABD Donanması, mayınları tespit etmek ve düşman yüzücüleri bulmak gibi askeri amaçlarla yunuslar ve deniz aslanları dahil olmak üzere deniz memelilerini uzun süredir kullanıyor.

Bugüne kadar sadece Kuzey Kutbu ve Karadeniz'de üsleri bulunan Rus Donanması da benzer program uyguluyor.

Raporda, Amerikan ve Rus kuvvetleri tarafından kullanılanlarla karşılaştırmalara yapıldığı ve sonuçlardan emin olunduğu belirtildi.

Kuzey Kore ayrıca başkent Pyongyang'da eğitiyor ve ülkenin donanması da bu programdan yararlanıyor.