Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Korsanların Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve ABD'deki adreslere yöneldiğini belirten şirket, çoğu teşebbüsün başarısız olduğunu açıkladı. Microsoft, teşebbüslerden kaçının başarılı olduğu veya bu saldırıların ne kadar ciddi olduğu konusunda net bilgi vermedi. ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da daha önce Çin’de devlet destekli bilgisayar korsanlarının aşı çalışmalarına sızmaya çalıştığı uyarısında bulunmuştu. Washington yönetimi de bunun üzerine temmuz ayında suç duyurusunda bulundu.