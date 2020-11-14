HABER MERKEZİ - Korsanların Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve ABD'deki adreslere yöneldiğini belirten şirket, çoğu teşebbüsün başarısız olduğunu açıkladı. Microsoft, teşebbüslerden kaçının başarılı olduğu veya bu saldırıların ne kadar ciddi olduğu konusunda net bilgi vermedi. ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da daha önce Çin’de devlet destekli bilgisayar korsanlarının aşı çalışmalarına sızmaya çalıştığı uyarısında bulunmuştu. Washington yönetimi de bunun üzerine temmuz ayında suç duyurusunda bulundu.
Microsoft bildirdi: Rus bilgisayar korsanları Covid-19 aşı çalışmalarını ele geçirmeye çalıştı
14.11.2020 - 12:24 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin teknoloji devi Microsoft, Rusya ve Kuzey Kore’de bilgisayar korsanlarının, Covid-19 aşısı geliştiren araştırmacılar ve ilaç firmalarından bilgi çalmaya çalıştıklarını tespit ettiğini bildirdi.
Etiketler : Microsoft,
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