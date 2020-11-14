Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Yerle radyo bağlantısı kopan An-124 uçağı, Tolmachevo havaalanına acil iniş yaptı. İniş sırasında pisti kaçıran dev Antonov uçağı, metrelerce kayarak ancak tarlaya inebildi. Uçağın ön tekerleği ve sol kanadında ciddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında uçakta 14 mürettebat bulunuyordu. Şans eseri mürettebatta can kaybı veya yaralanma olmazken pilot Evgeny Solovyov, "İkinci motorda arıza sonucu güç kesildi. Havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldık" dedi. İniş sırasında motorlardan birinden duman çıktığı görülürken uçakta yangın çıkmamasının büyük şans olduğu ifade edildi. 150 ton taşıma kapasiteli An-124, dünyanın en büyük uçaklarından.