Alkollü olduğu belirlenen operatör daha sonra kepçeyle iş yerindeki kamyonun ön kabinini parçaladı. Eylül 2019’daki olayda operatör, çevredekiler tarafından güçlükle araçtan indirildi. Olay tüm dehşetiyle güvenlik kameralarına yansırken, mahkemede görüntüleri seyreden yargıç, operatörü 14 ay hapse çarptırdı.
Kazı makinesiyle patronunun arabasını tahrip eden sarhoş operatöre 14 ay hapis
14.11.2020 - 13:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin East Bowling bölgesinde Darren Verity (53) isimli kazı makinesi operatörü, ücretle ilgili bir tartışmadan dolayı kazı makinesinin kepçesiyle patronunun lüks arabasını tahrip etti.
Etiketler : kazı makinesi,ingiltere,sarhos operatör,
746455 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746455.aspx
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