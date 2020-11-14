Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alkollü olduğu belirlenen operatör daha sonra kepçeyle iş yerindeki kamyonun ön kabinini parçaladı. Eylül 2019’daki olayda operatör, çevredekiler tarafından güçlükle araçtan indirildi. Olay tüm dehşetiyle güvenlik kameralarına yansırken, mahkemede görüntüleri seyreden yargıç, operatörü 14 ay hapse çarptırdı.