Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KwaZulu Natal eyaletinde 100 kilometrekarelik alanı kapsayacak proje, 5 milyar sterline (50 milyar TL) mal olacak. Jurassic World tarzı proje, astronomik maliyetinden dolayı uçuk görünse de Curson, projeyi gerçekleştirebilecekleri görüşünde. Son teknolojiyle yapılacak modern park, “tarihteki en büyük doğal hayat koruma projesi” olarak gösteriliyor. Curson, “Hayvan krallığı krizde. İklim değişikliği, şehirleşme, çiftçilik, okyanuslardaki plastik ve kaçak avcılık binlerce türü tehlikeye sokuyor. Doğal hayatı korumak, gelecek nesillere borcumuzdur” dedi. Projenin denemeleri ve sıkıntıları, ocak ayından itibaren 12 bölümlük bir televizyon dizisinde gösterilecek.