Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paşinyan'ın mağlubiyeti kabul etmesinin ardından binlerce Ermeni vatandaşı Başbakanlık konutu ve hükümet binasında protesto düzenlemişti.

Paşinyan’ın ülkesinin böylesi bir anlaşmaya imza attığı günde, kendi parfümü ve saatinin çalındığını söylemesi Ermeni halkını kızdırmıştı. Ermeniler, sosyal medyada “Topraklarımız gitti başbakan neler diyor!" diyerek tepkilerini göstermişti.

Paşinyan “Rezidanstan bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve başka şeyler çaldılar. Bütün bunlar elbette vatan adına!” demişti.

Kolunda servet taşıyormuş!

Sahada ve masada büyük darbe alan Nikol Paşinyan'ın böyle bir ortamda bile saati için neden bu kadar endişe ettiği anlaşıldı. Paşinyan'ın kolundaki saat meğer servet değerindeymiş.. Breguet marka saatin fiyatı tam olarak bilinmiyor. Saatçiler “20 bin ile 100 bin dolar arasında değişir” diyor. Yani Paşinyan’ın saati asgari 160 bin maksimum 800 bin Türk lirasına karşılık geliyor. Fransız menşeili merkezi isviçre'de bulunan Breguet ‘sosyete’ saati olarak tanınıyor. Dünyanın en pahalı saatini de yapan Breguet’ün geçmişinde imparatorlara saat tasarladığı da biliniyor.