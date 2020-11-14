Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esad rejiminin kontrol ettiği bölgelerde yaşanan ekmek krizinden rejimin lideri Esad'in sorumlu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Suriye halkı ekmek için kuyruklara girmeye zorlanıyor çünkü Beşşar Esad her ay milyonlarca doları, kendi halkına karşı yürüttüğü savaşa aktarmak için gıda ve akaryakıt desteğini kesti. Esad Suriye'yi yok ediyor." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de devam eden iç savaşta ülkenin tüm birikimini halka karşı açtığı savaşta harcayan Esad rejiminin kontrolünde tuttuğu bölgelerde ekmek krizi son 2 aydır büyüyerek devam ediyor.

Esad rejiminin ekim ayında yaptığı zamlarla birlikte ekmek fiyatları yüzde 100 artmıştı.

Fırınlardan ekmek alamayan Suriyeliler, ekmeği karaborsadan yaklaşık 3 kat fiyatla satın almak zorunda kalıyor.